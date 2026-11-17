La asociación civil Conibio Global denunció que, nuevamente, la Playa Bagdad de Matamoros, Tamaulipas, “escupió” múltiples restos de basura espacial diversa vinculada con la empresa estadounidense SpaceX.

Esta situación se produjo luego de que la playa registrara fuerte oleaje y marea alta durante la noche del lunes y primeras horas del martes.

“Miles, posiblemente millones, de fragmentos de basura espacial de SpaceX están nuevamente en territorio mexicano. El acceso a Playa Bagdad está intransitable debido a la marea alta y a las condiciones generadas por el frente frío, con fuertes ráfagas de viento”, informó el colectivo en sus redes sociales.

Conibio Global aseguró que, debido a la magnitud del problema, sería complicado recolectar todas las piezas que llegaron a tierra desde las profundidades del mar.

“Nuestros técnicos de campo de Conibio Global A.C. se mantienen activos, evaluando la zona y recolectando los fragmentos que es posible retirar para entregarlos a las autoridades. Por la cantidad y el tamaño de las piezas, será imposible recogerlos todos”, declaró.

De acuerdo a ABC Noticias, entre los artefactos localizados destacan fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul, los cuales corresponderían a la pared interna del propulsor de la nave.

Además, en el sitio se encontraba basura arrojada por turistas.

La asociación señaló que no había sido posible llegar hasta la boca del río, cerca del punto de la explosión, para verificar si hay piezas de mayor tamaño, por ejemplo, tanques de propulsión que pueden pesar desde 15 kilos hasta media tonelada.

Por último, Conibio Global exhortó a la Profepa y a las autoridades tamaulipecas a trabajar de la mano para combatir este escenario que calificó como un “ecocidio”.

“La evidencia confirma nuevamente la presencia de basura espacial de SpaceX en nuestras costas tamaulipecas. Seguiremos documentando los hallazgos y compartiendo información conforme las condiciones permitan avanzar”, concluyó.

SpaceX, empresa fundada por Elon Musk en el año 2002, ha sido constantemente señalada por contaminar Playa Bagdad con materiales que se desprenden de sus cohetes al momento de realizar los lanzamientos que tienen lugar en Texas, Estados Unidos.