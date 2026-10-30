Detienen a expresidente municipal de Tuxtepec por desvío millonario

Por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio del patrimonio municipal, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO) dio cumplimento a una orden de aprehensión en contra del expresidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, identificado por las iniciales Irineo M.E.

La captura del expresidente forma parte de la causa penal 496/2026, iniciada tras detectarse un esquema de contratación y pagos irregulares durante su gestión de 2022 al 2024, frente del Ayuntamiento, de la región Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con las investigaciones de la FEMCCO, el expresidente municipal autorizó procedimientos fuera de la norma para beneficiar a tres empresas mediante adjudicaciones de presunta obra pública, pero que no cumplían con los requisitos de ley.

A través de este mecanismo, el gobierno municipal realizó múltiples transferencias ilegales a dichas compañías a finales del año 2022.

La sumatoria de estas erogaciones podría constituir un probable daño económico por un monto total de 23 millones 39 mil 533 pesos con 97 centavos, recursos que fueron ejercidos de manera ilícita.

Con estas acciones, la institución mantiene trabajos permanentes para evitar que se desarrollen o concreten actos de corrupción en la administración pública.

El objetivo es garantizar que, al ser detectados a través de las investigaciones correspondientes, se aplique el castigo necesario a quienes vulneren el patrimonio del estado y sus municipios.