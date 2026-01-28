Consolidan colaboración en preparación de futuros profesionales de la salud

En un evento celebrado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), la Universidad de Guadalajara (UDG) y PiSA Farmacéutica reafirmaron su compromiso con la formación de estudiantes del área de la salud. La iniciativa busca impulsar el aprendizaje práctico y académico de los futuros profesionales, mediante la donación de medicamentos y equipo médico que fortalecen las instalaciones universitarias, en especial el simulador donde los alumnos realizan sus ejercicios de preparación.

Durante la ceremonia, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, expresó su agradecimiento a la farmacéutica por el apoyo brindado a la institución.

Quiero agradecer profundamente a Laboratorios PiSA porque, además de tener una sólida alianza con ellos, centrada en la formación del talento y con temas que tienen que ver con la investigación biomédica y atención a la salud pública, nos han apoyado mediante donación de equipo médico de vanguardia a hospitales civiles; haciendo apertura de espacios estratégicos para prácticas profesionales y la formación de carácter técnico, fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes”

La Universidad de Guadalajara y PiSA Farmacéutica reforzaron su compromiso con la formación de futuros profesionales de la salud. Especial

PiSA Farmacéutica reconoce el esfuerzo académico de la Universidad de Guadalajara

Por su parte, el director de Servicio y Atención a Comunidades de PiSA Farmacéutica, Alejandro Dueñas Olvera, destacó el valor de la Universidad de Guadalajara en el desarrollo de la comunidad estudiantil. Durante su intervención, subrayó la importancia de apoyar a las instituciones educativas que preparan a los futuros profesionistas, especialmente aquellos encargados de cuidar a los pacientes.

Señaló que una empresa socialmente responsable como PiSA mantiene un especial aprecio por el esfuerzo que realiza la universidad para dotar a sus alumnos de instalaciones y métodos formativos de alto nivel.

Impacto en la formación de estudiantes de ciencias de la salud

El rector del CUCS, Eduardo Gómez, resaltó la trascendencia de los donativos recibidos para fortalecer la preparación académica de los estudiantes.

La comunidad académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud recibe con profunda alegría y gratitud los donativos otorgados, que representan una acción de alto impacto para el fortalecimiento de la formación en ciencias de la salud, las instancias que se verán directamente beneficiadas serán el Centro de Simulación y nuestro consultorio médico, ya que fueron receptoras de medicamentos, dispositivos médicos e insumos clínicos para la atención, que permitirá que los estudiantes se formen en las áreas importantes de desarrollo de atención médica, todo esto gracias la farmacéutica PiSA”

Asimismo, Gómez anunció el compromiso de revisar cada seis meses los inventarios del simulador y del consultorio del CUCS, con el objetivo de garantizar el reabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos que permitan a los estudiantes contar con el material necesario para sus prácticas. Finalmente, felicitó a docentes y alumnos por su vocación y esfuerzo para mantener en funcionamiento espacios que contribuyen a preservar la salud.

La alianza entre PiSA Farmacéutica y la Universidad de Guadalajara se consolida como un ejemplo de colaboración entre el sector privado y las instituciones educativas, en beneficio de la formación de profesionales de la salud.