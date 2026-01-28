illumin demuestra el performance de la publicidad programática en tiempo real y devuelve el control a los profesionales del marketing

Los resultados son relevantes y medibles. El ecosistema de illumin amplía el alcance de audiencia en más de un 50 %, incrementa en un 40 % el performance en Televisión Conectada (CTV) y reduce en un 25 % los costes de retargeting, lo que se traduce en un impacto incremental claro y un mayor retorno de la inversión publicitaria, todo ello mientras los presupuestos siguen activos en la campaña.

Durante años, los responsables del marketing han tenido la creencia de que los presupuestos publicitarios se traducían directamente en resultados de negocio. En la práctica, la fragmentación, el acceso tardío a los insights y una medición desconectada han dificultado demostrarlo de forma escalable y precisa, obligando a los equipos a justificar los resultados a posteriori. La actualización de la plataforma de illumin elimina la necesidad de explicaciones post-campaña al unificar ejecución, oferta, medición y su Identity Graph líder en la industria, en una sola plataforma diseñada para aprender y optimizar mientras la campaña está activa.

"La expectativa de que la publicidad se conecte con resultados reales de negocio no es nueva", afirmó Simon Cairns, Chief Executive Officer de illumin. "Lo que ha cambiado es la urgencia por hacerlo posible mientras las campañas están activas, no cuando ya han finalizado. El foco de illumin ha sido dotar a agencias y anunciantes de la capacidad de ver qué está funcionando y actuar de inmediato".

Los profesionales del marketing alcanzan resultados con mayor rapidez, lanzan campañas de forma más eficiente en la web abierta y desbloquean alcance incremental a través de terceros. illumin también está ampliando el acceso a ofertas de medios premium, incluyendo paquetes deportivos y de Televisión Conectada, diseñados para brindar mayor alcance, mayor engagement y un control más sólido sobre el inventario de alto impacto.

Diseñada para tomar decisiones durante la campaña, no para dar explicaciones después

Las nuevas mejoras de la plataforma, entre las que se incluyen Canvas, Insights impulsados por IA, e Impact, funcionan conjuntamente como un único sistema operativo diseñado para acelerar, escalar y tomar el control. En lugar de añadir más herramientas, illumin integra la visibilidad del performance directamente en el flujo de trabajo, permitiendo a los profesionales del marketing avanzar más rápido, aprender antes y tomar decisiones con confianza sin depender de capas de medición independientes.

"Los responsables de marketing no necesitan más datos ni insights después de la campaña", señaló Bridget Westerholz, Chief Marketing Officer de illumin. "Necesitan señales claras de performance en las que puedan confiar mientras las campañas están activas. Nuestra plataforma está diseñada precisamente para respaldar ese tipo de toma de decisiones".

Diseñada para ser ágil, la plataforma permite a los equipos pivotar, optimizar y reasignar inversión en tiempo real, sustituyendo flujos de trabajo rígidos por una toma de decisiones continua. Al reducir los traspasos operativos y preservar las señales a lo largo de todo el ciclo de vida de la campaña, illumin permite a los profesionales identificar tendencias de performance a medida que surgen y responder con rapidez.

El futuro de la publicidad programática no es más complejidad ni más dashboards, sino claridad en el momento en que se toman las decisiones. La evolución de la plataforma de illumin acerca el performance, los insights y la acción, capacitando a los profesionales del marketing para moverse más rápido, mantener el control y transformar la inversión publicitaria en un impacto de negocio medible.

La plataforma actualizada ya está disponible, con nuevas mejoras previstas a lo largo de 2026.