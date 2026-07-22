Cuerpo hallado en Motel Nueva Castilla es de un hombre en situación de calle

El reciente hallazgo de un cuerpo sin vida dentro del Motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León, encendió nuevamente las alertas. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado descartó que se trate de un hecho violento y aclaró la identidad de la persona y las causas del deceso.

¿De qué murió el hombre encontrado en el Motel Nueva Castilla?

Tras los exámenes forenses correspondientes, las autoridades de Nuevo León determinaron que el hombre encontrado en las instalaciones abandonadas falleció a causa de un infarto al miocardio.

El fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, detalló que la víctima era un hombre en situación de calle. Al encontrar el inmueble en total abandono y sin custodia policial, esta persona lo había estado utilizando como refugio para vivir.

"Lo que tenemos hasta este momento es que la persona se encontraba en una situación de calle, que la autopsia nos refleja que es un infarto al miocardio y por lo cual, previo a las demás investigaciones que se realicen, se tiene como no violento", precisó Flores Saldívar.

Elementos de Servicios Periciales realizando labores de investigación en el acceso principal del Motel Nueva Castilla. Cuartoscuro

Creadores de contenido hicieron el descubrimiento

El hallazgo no fue realizado por autoridades, sino por un grupo de generadores de contenido. Estas personas ingresaron al perímetro del hotel, el cual permanece sin vigilancia, con el objetivo de realizar grabaciones para sus plataformas, topándose sorpresivamente con el cuerpo.

El oscuro antecedente del Motel en la carretera Monterrey-Laredo

El nombre del Motel Nueva Castilla resuena profundamente en la memoria de México. Este inmueble, ubicado sobre la carretera Monterrey-Laredo, ganó notoriedad trágica en 2022 tras convertirse en el epicentro de la búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

La joven desapareció tras asistir a una fiesta en una quinta cercana y, días después, su cuerpo fue localizado en el interior de una cisterna en desuso dentro de este mismo motel. Desde entonces, las instalaciones han permanecido clausuradas y, recientemente, en el abandono que propició este nuevo suceso.