Cofepris exenta del pago de derechos 11 trámites sanitarios para instituciones públicas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que 11 trámites podrán realizarse sin el pago de derechos o aprovechamientos, siempre que se cumplan los supuestos y requisitos establecidos en la legislación vigente, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos de salud y agilizar la atención de las instituciones.

Entre los trámites que pueden acceder a este beneficio se encuentran la expedición de licencias sanitarias para establecimientos públicos de insumos para la salud, servicios de atención quirúrgica y obstétrica, hemodiálisis, sangre y trasplantes; permisos de publicidad para campañas públicas de prevención; autorizaciones de protocolos de investigación de instituciones públicas de educación superior; así como la expedición de permisos para utilizar recetarios especiales.

La dependencia destacó que estas exenciones facilitan la operación de hospitales, farmacias, laboratorios, almacenes, bancos de sangre y otros servicios especializados, además de fortalecer las campañas de prevención y promover la investigación pública en medicamentos y dispositivos médicos.

El beneficio puede ser solicitado por dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos descentralizados, instituciones públicas de educación superior y profesionales del sector público. No obstante, la procedencia de la exención será determinada en cada caso, de acuerdo con el tipo de solicitante, el trámite requerido y la normatividad aplicable.

COFEPRIS aclaró que la gratuidad únicamente aplica al pago de derechos y no modifica ni reduce los requisitos técnicos, sanitarios o documentales exigidos para cada procedimiento. Todas las solicitudes deberán presentarse completas y serán evaluadas bajo los mismos estándares y criterios de protección a la salud.

Con esta medida, la autoridad sanitaria reiteró su compromiso de fortalecer la regulación sanitaria, brindar certeza jurídica y contribuir al funcionamiento eficiente de los servicios públicos de salud en beneficio de la población.