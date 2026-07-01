Pipa se desprende de tráiler y explota en Tlaxcala; cierran la México-Veracruz

Momentos de terror se vivieron la tarde de este miércoles en la carretera federal México-Veracruz, luego de que un contenedor tipo pipa se desprendiera de un tráiler y estallara en llamas a la altura del municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, provocando el cierre total de la circulación en ambos sentidos.

El aparatoso accidente vial movilizó de inmediato a las células de emergencia de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el siniestro ocurrió cuando la pesada unidad circulaba sobre la vialidad y, por razones que aún se investigan, el remolque cargado con material inflamable se zafó del tractocamión, colisionando contra el pavimento y detonando una fuerte explosión.

Especial

Al sitio arribaron de urgencia cuadrillas del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y técnicos en urgencias médicas, quienes iniciaron las maniobras críticas para controlar el incendio y evitar que el fuego se extendiera hacia otras unidades.

Debido al peligro latente y a la densa columna de humo negro visible a varios kilómetros a la redonda, la policía estatal mantiene bloqueado el paso vehicular de la carretera federal. Las autoridades han solicitado a los automovilistas extremar precauciones, evitar la zona del desastre y tomar rutas alternas, ya que las labores de remoción y limpieza se prolongarán por varias horas.

Hasta el momento, las corporaciones de auxilio no han emitido un saldo oficial sobre personas lesionadas o víctimas mortales por este incidente.