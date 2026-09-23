¡Cuidado! Cofepris alerta por producto inyectable irregular ofertado en redes sociales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una nueva alerta sanitaria por la venta ilegal de Sculptra, un producto utilizado en procedimientos de medicina estética para estimular la producción de colágeno.

La autoridad sanitaria advirtió sobre una presentación de Sculptra de 150 mg/5 mL que ha sido comercializada a través de redes sociales y plataformas digitales y que presenta diversas irregularidades que impiden garantizar su autenticidad, procedencia y seguridad.

La alerta surgió después de que Galderma México notificara a Cofepris sobre la existencia de un producto identificado como Sculptra de 150 mg/5 mL, con el número de lote A00203 y una fecha de caducidad de diciembre de 2027.

De acuerdo con la información proporcionada a la autoridad, la empresa no reconoce el número de lote ni la fecha de caducidad que aparecen en dicha presentación.

A esta irregularidad se suma que el producto presenta textos en un idioma diferente al español y no cuenta con el registro sanitario correspondiente, por lo que Cofepris determinó que no existen condiciones para garantizar su seguridad y autenticidad.

Ante esta situación, la autoridad recomendó a profesionales de la salud, distribuidores y farmacias no adquirir, distribuir ni utilizar el producto señalado.

¿Para qué sirve Sculptra?

Sculptra contiene ácido poli-L-láctico, una sustancia utilizada en medicina estética como bioestimulador de colágeno.

A diferencia de otros productos empleados como rellenos, cuyo objetivo puede ser generar volumen de manera inmediata, el ácido poli-L-láctico busca estimular progresivamente la producción de colágeno.

Su aplicación se realiza mediante inyecciones y puede utilizarse para mejorar determinadas características del rostro relacionadas con la pérdida de volumen y firmeza.

Debido a que se trata de un producto inyectable, resulta fundamental garantizar su autenticidad, procedencia, almacenamiento adecuado y aplicación por parte de personal capacitado.

Cofepris pidió extremar precauciones ante la posible comercialización de la presentación identificada con las siguientes características:

Producto: Sculptra 150 mg/5 mL.

Producto: Sculptra 150 mg/5 mL. Lote: A00203.

Caducidad: diciembre de 2027.

Idioma del empaque: presenta información en un idioma diferente al español.

Registro sanitario: no cuenta con el registro sanitario correspondiente.

La autoridad sanitaria recomendó revisar cuidadosamente tanto el empaque primario como el secundario y comprobar que el número de lote y la fecha de caducidad coincidan.

También se deben verificar los envases para detectar posibles señales de manipulación, alteración o daño.

Por último, Cofepris señaló que los establecimientos y profesionales de la salud deben adquirir este tipo de productos exclusivamente mediante distribuidores autorizados y validados por el titular del registro sanitario.