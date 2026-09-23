Sheinbaum pide al INEGI revisar medición de desplazados; alerta por baja natalidad

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INEGI revisar la medición del desplazamiento forzado presentada en la Encuesta Intercensal 2025, luego de darse a conocer que 1.6 millones de personas dejaron su lugar de residencia por inseguridad o violencia entre 2020 y 2025.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo informó que este martes recibió a la titular del INEGI, Graciela Márquez, para conocer los resultados del levantamiento. Señaló que le pidió profundizar en la medición para conocer con precisión la pregunta utilizada.

Ahora, en el caso de los desplazados, que son cerca de 1.5 millones, le pedimos que pudiéramos trabajar con el INEGI para conocer exactamente cuál fue la pregunta, porque aparece Guerrero, por ejemplo, como el de mayor desplazamiento, pero suman por fenómeno meteorológico y por situación de violencia o inseguridad”, argumentó.

La presidenta Claudia Sheinbaum ejemplificó con Guerrero, entidad donde ocurrieron los huracanes Otis y John. Al respecto, explicó que estos fenómenos naturales provocaron movimientos de población, principalmente en Acapulco.

Guerrero, pues, vivió Otis, vivió John y sabemos que hubo migración de algunas personas en lo que se recuperó económicamente Acapulco, particularmente”, justificó.

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Se evaluará plan ante baja natalidad

Ante la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la edad promedio de reproducción, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INEGI y a la Agencia de Transformación Digital realizar un análisis de los datos, con información desagregada, para conocer “qué está pasando” y poder tomar decisiones.

“Es una tasa de población muy reducida. Eso hizo que la edad promedio de los mexicanos pasara de 29 años a 32 años, entonces es un tema relevante”, expresó.

La jefa del Ejecutivo apuntó a la desaceleración del crecimiento demográfico y al aumento de la edad de la población, al señalar que México alcanzó los 130 millones 911 mil 314 habitantes y que la edad mediana pasó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025.

La mandataria consideró que la reducción de la natalidad tendrá implicaciones para la planeación del país; sin embargo, señaló que se debe analizar por qué las personas tienen menos hijos o deciden no tenerlos. A partir de los resultados, agregó, se deberán considerar posibles políticas públicas.