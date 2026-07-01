Piden investigar mortandad de peces en presa El Batán de Querétaro

Un caso de mortandad de peces registrado en la presa El Batán, del estado de Querétaro, prendió la alerta de activistas ambientales quienes solicitaron a las autoridades federales una investigación para determinar su origen.

Así lo solicito la activista América Vizcaíno, quien señaló que aún no existe información oficial que explique las causas del fenómeno.

Indicó que este tipo de cuerpos de agua reciben de manera habitual descargas de aguas residuales urbanas, además de escurrimientos que pueden transportar diversos contaminantes, situación que podría haber influido en la afectación a la fauna acuática.

Vizcaíno agregó que las recientes lluvias también pudieron arrastrar sustancias hacia el embalse y no descartó la posibilidad de que se hayan presentado descargas irregulares de contaminantes distintos a los que normalmente llegan a la presa, por lo que consideró indispensable realizar estudios técnicos para establecer las causas.

La ambientalista exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a efectuar las investigaciones correspondientes y emitir un dictamen sobre lo ocurrido. Asimismo, pidió fortalecer las acciones de saneamiento de los cuerpos de agua en Querétaro para reducir los niveles de contaminación y prevenir nuevos episodios similares.