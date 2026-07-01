Investigan a influencer por dañar patrulla durante festejos del Mundial

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por los daños ocasionados a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre la Selección de República Checa.

De acuerdo con la autoridad, la denuncia fue presentada por afectaciones a un vehículo oficial tipo patrulla, presuntamente causadas por una persona identificada en redes sociales como “ProdbyCalvo”, un influencer y DJ.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas del pasado 25 de junio, en el cruce de las calles Zuazua y Morelos, en el centro de Monterrey, mientras cientos de personas celebraban el resultado del partido entre México y Chequia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

Según la denuncia, el oficial de tránsito que conducía la unidad quedó rodeado por una multitud que presuntamente mantenía una actitud agresiva y ocasionaba daños a diversos vehículos.

La Fiscalía detalló que, mientras el elemento intentaba avanzar, un hombre de complexión delgada, cabello corto y que vestía una camiseta roja con la leyenda "Kirk 30", se acercó a la patrulla y presuntamente la golpeó con el pie en la parte trasera.

Posteriormente, el oficial logró trasladarse a un sitio seguro, donde revisó la unidad y detectó diversos daños en la fascia trasera del vehículo oficial, un Dodge Charger blanco con placas de Nuevo León y rotulado con los logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey.

Por estos hechos, el Ministerio Público inició una investigación por el delito de daño en propiedad ajena doloso, sin descartar que puedan configurarse otros ilícitos conforme avancen las indagatorias.

La Fiscalía informó que la carpeta de investigación permanece vigente y continúa en proceso de integración con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del presunto implicado.

Nuevo León reporta saldo blanco tras participación como sede del Mundial

Nuevo León reportó un saldo blanco tras concluir su participación como sede de seis partidos del Mundial de Fútbol 2026.

En rueda de prensa, el secretario general de gobierno, Miguel Ángel Flores, sostuvo que lo anterior se logró gracias a la coordinación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Ya damos por concluido, formalmente los juegos que tuvimos de la Copa del Mundo. Tuvimos cuatro eventos masivos y dos de repechaje, fueron seis juegos en total”, especificó el funcionario estatal.

Añadió que durante la celebración del Mundial, Nuevo León logró destacar como la mejor sede del país en materia de seguridad.

Estuvimos ante los ojos del mundo y tuvimos estos grandes resultados”, comentó.

Por otra parte, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, remarcó que concluyó con éxito la primera parte de los compromisos con el Mundial. Hasta el momento, en el estado se seguirán celebrando los eventos masivos de la transmisión de los partidos de la Copa.

Nuevo León cierra su participación como sede mundialista con un saldo blanco sin incidentes de seguridad y en el ambiente de fiesta e intercambio cultural que ya se había anticipado”, dijo.

Anunció que los trabajos de seguridad van a seguir mientras continúe la justa mundialista.

Por otra parte, destacó que tras los incidentes registrados ayer martes en el Fan Fest Monterrey donde varias personas intentaron entrar a la fuerza al Parque Fundidora no se reportaron detenidos, pero sí se atendió a tres personas que sufrieron lesiones menores al caer de su propia altura.