Alerta climática: tormentas eléctricas y calor sofocante golpearán a México este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua advirtió que para este jueves México enfrentará una jornada de severos contrastes climáticos, caracterizada por tormentas eléctricas con potencial de inundación en gran parte del territorio y temperaturas extremas que rebasarán los 45 grados Celsius en el norte del país.

Tormentas y chubascos en 25 estados

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias muy fuertes en las regiones de Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Hidalgo (sureste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte), Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste).

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Chiapas. Las precipitaciones pluviales se extenderán en forma de chubascos sobre Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Calor extremo de hasta 45°C

En paralelo, una intensa ola de calor mantendrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, Sonora, Sinaloa y el centro-sur de Baja California Sur. El termómetro también castigará con registros de 35 a 40 grados a entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

Debido a estas altas temperaturas, las autoridades de salud recomiendan a la población mantenerse hidratados de forma continua, utilizar ropa de colores claros y manga larga, evitar la exposición prolongada a los rayos solares y prestar especial cuidado a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Alerta por fuertes vientos y mar de fondo

El SMN también alertó sobre rachas de viento de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Protección Civil exhortó a los ciudadanos a extremar precauciones debido a que los vientos fuertes tienen el potencial de derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios.

Finalmente, las costas del Pacífico mexicano resentirán los efectos del fenómeno de mar de fondo, el cual generará oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que se pide a la navegación marítima y a los turistas en zonas de playa respetar las indicaciones y banderas de rescate.