Lluvias provocan inundaciones, derrumbes y afectaciones en Hidalgo y Querétaro

Intensas lluvias registradas durante las últimas horas dejaron afectaciones en distintos municipios de Hidalgo y Querétaro, donde cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil desplegaron operativos para atender incidentes relacionados con el temporal.

Fuertes lluvias provocan diversos daños en Hidalgo y Querétaro Foto: Especial

En Hidalgo, las precipitaciones provocaron la caída de 28 árboles, el colapso de dos bardas y al menos cuatro derrumbes, además de encharcamientos, anegaciones e inundaciones que complicaron la circulación en importantes vialidades.

Los municipios con mayores afectaciones fueron Tepeji del Río, Tenango de Doria, Pachuca y Tulancingo, entre otros, donde las brigadas realizaron labores para retirar obstáculos y restablecer el tránsito vehicular.

Mientras tanto, en Querétaro, la lluvia registrada la tarde de este lunes generó severos encharcamientos sobre los carriles centrales del bulevar Bernardo Quintana, con dirección a Los Arcos, situación que ocasionó una importante carga vehicular y retrasos para cientos de automovilistas.

Las autoridades también atendieron el ingreso de agua en una vivienda ubicada en la colonia Calesa, donde personal de emergencia utilizó equipo de bombeo de succión para extraer el agua acumulada y dejar el inmueble en condiciones seguras para sus habitantes.

Fuertes lluvias provocan diversos daños en Hidalgo y Querétaro Foto: Especial

Asimismo, en calles de la colonia San Pedro Mártir, al norte de la capital queretana, se reportaron fuertes escurrimientos de agua que dificultaron la movilidad de peatones y vehículos.

Protección Civil hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y extremar precauciones debido a que las lluvias podrían continuar en las próximas horas, incrementando el riesgo de nuevas afectaciones.

Fuertes lluvias provocan diversos daños en Hidalgo y Querétaro Foto: Especial

Hay zonas con riesgo de deslaves

Las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron diversas afectaciones en municipios de Hidalgo, donde autoridades de Protección Civil atendieron reportes por derrumbes, daños materiales, inundaciones y caída de árboles.

En Tenango de Doria fue acordonado de manera preventiva un tramo de la carretera Peña Blanca–El Nanthe, debido al desprendimiento de tierra y rocas provocado por la saturación del suelo.

Las autoridades señalaron que la zona continúa con riesgo de nuevos deslaves, por lo que recomendaron a los automovilistas extremar precauciones.

En Tepeji del Río una granizada registrada en la comunidad de San Ignacio Nopala causó el colapso de techumbres y tejabanes, además de daños en una bodega destinada al almacenamiento de pacas y afectaciones a dos vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, no hubo personas lesionadas.

Por otra parte, en Tizayuca las precipitaciones provocaron inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y afectaciones a la circulación en distintos puntos del municipio, por lo que brigadas municipales realizaron labores de atención y retiro de obstáculos.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, evitar transitar por áreas de riesgo y reportar cualquier emergencia a través del número 911.