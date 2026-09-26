Pide PRI Comparecencia de los Secretarios de Defensa y de Marina

Con el objetivo de profundizar en el análisis del Segundo Informe de Gobierno, el diputado del PRI, Rubén Moreira, presentó una propuesta para la comparecencia de los secretarios de Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo; y de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

El legislador del PRI subrayó que las comparecencias de los secretarios de Estado no deben entenderse como una cortesía política, sino como una obligación constitucional ineludible y directa frente a los mexicanos.

"La ciudadanía encuentra en el Congreso de la Unión el espacio legítimo para exigir explicaciones, evaluar resultados y conocer las políticas implementadas", puntualizó Moreira Valdez.

De acuerdo con la propuesta del legislador priista, el formato del ejercicio legislativo contempla una intervención inicial del funcionario de hasta 20 minutos, seguida de dos rondas sucesivas de preguntas por parte de los legisladores de los distintos grupos parlamentarios, respuestas del compareciente, y una ronda final de mensajes de conclusión por bancada.

Con esta acción, el grupo parlamentario del PRI señaló que se refrenda su compromiso con el fortalecimiento del equilibrio de poderes, la transparencia y el análisis riguroso de las políticas públicas en materia de seguridad y defensa nacional.