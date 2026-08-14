Personas autistas necesitan oportunidades para desarrollar su autonomía

Las personas autistas deben tener oportunidades para tomar decisiones, desarrollar su autonomía y construir un proyecto de vida de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades, afirmó Diego Hernández Pitta, especialista en temas sociales.

Señaló que hablar de inclusión implica ir más allá de la atención durante la infancia y pensar también en lo que ocurre cuando una persona llega a la juventud y la edad adulta.

“Toda persona debe tener la posibilidad de decidir qué quiere hacer con su vida y contar con los apoyos necesarios para avanzar hacia ese objetivo”, sostuvo.

Diego Hernández Pitta explicó que la autonomía puede expresarse de distintas maneras y no necesariamente significa vivir sin ningún tipo de apoyo.

Para algunas personas puede representar estudiar una carrera, conseguir un empleo o vivir de forma independiente; para otras, aprender a trasladarse, administrar su dinero, participar en actividades sociales o tomar decisiones sobre aspectos cotidianos.

“La autonomía no significa hacer todo solo. Significa tener voz, participar en las decisiones y recibir apoyo sin perder el derecho a elegir”, indicó.

Familias, escuelas y comunidades pueden contribuir al proceso

El especialista consideró que familias, escuelas y comunidades pueden contribuir a ese proceso al promover responsabilidades progresivas y evitar la sobreprotección.

Añadió que también es necesario reconocer que cada persona autista tiene necesidades y capacidades distintas, por lo que no existe un único modelo de independencia.

Diego Hernández Pitta llamó a cambiar una visión centrada únicamente en las limitaciones y poner mayor atención en las posibilidades de desarrollo personal, social y laboral.

“El objetivo de la inclusión debe ser que cada persona pueda construir una vida con sentido, participar en su comunidad y desarrollar al máximo sus capacidades”, concluyó.