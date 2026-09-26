Persecución a balazos deja un muerto y un herido en Morelia

Una persecución entre elementos de la Guardia Civil y presuntos extorsionadores terminó en un enfrentamiento armado que dejó a uno de los sospechosos muerto y otro herido en la colonia Agustín Arriaga Rivera, sobre la avenida Periodismo, casi esquina con Siervo de la Nación, en Morelia, Michoacan.

De acuerdo con reportes locales, minutos antes se había registrado una persecución en la que participaron los uniformados y los presuntos delincuentes. Durante el operativo se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego hasta que finalmente los sospechosos fueron alcanzados en la zona.

Varias llamadas al número de emergencias 911 alertaron sobre la balacera y la presencia de personas heridas, lo que provocó una intensa movilización policial.

En el lugar, los agentes confirmaron que uno de los sospechosos ya no presentaba signos vitales, mientras que su cómplice resultó lesionado. Paramédicos acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde permanece bajo custodia policial.

La avenida Periodismo quedó parcialmente acordonada mientras personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado realizó la recolección de indicios y las primeras diligencias para reconstruir cómo comenzó la persecución y en qué circunstancias se produjo el intercambio de disparos. El cadáver del presunto delincuente, aún sin identificar, fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si existen más personas involucradas, si hubo detenidos adicionales ni han precisado el origen de la persecución. Las investigaciones continúan para establecer la mecánica de los hechos y determinar la participación de los implicados.