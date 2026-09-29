Perrito vivía con una cadena incrustada en el cuello; es rescatado en Nuevo León

Un reporte ciudadano llevó al rescate de un perrito que sus dueños tenían amarrado y cuya cadena se le había incrustado en el cuello, en Santa Catarina, Nuevo León.

El animal recibió atención veterinaria por instrucciones del propio alcalde Jesús Nava, quien informó que el perrito responde al nombre de Franky.

La mascota ya se encuentra en recuperación y fue atendida por personal de Cairo Centro de Bienestar Animal.

Ya recibió atención y gracias a Dios Franky se está recuperando en Cairo, Centro de Bienestar Animal, está siendo vigilado por nuestro personal veterinario, mientras tanto estamos buscando que el caso sea investigado y se haga justicia”, señaló el munícipe.

Nava compartió que el caso ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes bajo el NUC 127850/2026.

Excélsior

Los sucesos se registraron el martes 22 de septiembre, cuando personal del municipio encontró al can amarrado con una cadena asegurada con dos candados.

El propietario del domicilio donde estaba el perrito comentó que se le había extraviado la llave de los candados.

La situación en que se encontraba era de riesgo para la mascota, ya que la cadena se encontraba encarnada en su cuello.

Ante estos hechos, personal de Cairo utilizó una cizalla para romper los candados y liberar al animal, que fue trasladado para recibir atención veterinaria y sometido a una cirugía para retirar la cadena que tenía incrustada.