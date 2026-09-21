Pensión Bienestar: ¿quién cobra hoy 21 de septiembre? Faltan pocos días para que termine el pago

La entrega de los Programas para el Bienestar entra en su última semana de pagos. Este lunes 21 de septiembre de 2026 corresponde recibir el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra R.

De acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar, el depósito para la letra R se realizará durante dos días consecutivos: lunes 21 y martes 22 de septiembre.

Con ello, faltan cuatro días para que concluya oficialmente la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre, pues el calendario finalizará el próximo viernes 25 de septiembre.

Las personas beneficiarias no necesitan acudir a una sucursal para recibir el depósito, ya que los recursos se entregan directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar. Quienes tengan apellido con R también tendrán como fecha de pago el martes 22 de septiembre.

Así quedan los últimos pagos de septiembre:

21 y 22 de septiembre: R

21 y 22 de septiembre: R 23 de septiembre: S

24 de septiembre: T, U y V

25 de septiembre: W, X, Y y Z

El viernes 25 de septiembre será el último día de depósitos de este calendario.

¿Cuántas personas reciben estos apoyos?

La Secretaría de Bienestar informó en septiembre que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores llega a más de 13.7 millones de derechohabientes, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a cerca de 2.8 millones de mujeres.

La Pensión para Personas con Discapacidad cuenta con alrededor de 2 millones de derechohabientes. En conjunto, el gobierno de México informó que más de 42 millones de personas recibirán durante 2026 alguna Pensión o Programa para el Bienestar.

Por último, el calendario del bimestre septiembre-octubre concluirá el viernes 25 de septiembre, cuando se realicen los depósitos correspondientes a las letras W, X, Y y Z.