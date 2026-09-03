Pensión Bienestar: una misma letra cobra hoy y mañana; ¿cuál es?

La dispersión de los recursos de los Programas para el Bienestar continúa este jueves 3 de septiembre para las personas cuyo primer apellido comienza con la letra C, mientras que mañana viernes 4 de septiembre también se realizará el depósito para beneficiarios con esta misma inicial.

Los pagos corresponden al bimestre septiembre-octubre de 2026 y se realizan directamente en la Tarjeta del Bienestar, de acuerdo con la primera letra del primer apellido. El calendario contempla depósitos escalonados hasta el próximo viernes 25 de septiembre.

¿Quién cobra hoy y mañana?

Este jueves corresponde el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra C.

El pago para esta letra continuará mañana viernes 4 de septiembre, por lo que quienes tengan apellidos con C deberán estar pendientes del depósito en su Tarjeta del Bienestar.

Este calendario aplica para las personas derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Calendario completo de pagos:

C Jueves 3 y viernes 4 de septiembre

D, E, F Lunes 7 de septiembre

G Martes 8 y miércoles 9 de septiembre

H, I, J, K Jueves 10 de septiembre

L Viernes 11 de septiembre

M Lunes 14 y martes 15 de septiembre

N, Ñ, O Jueves 17 de septiembre

P, Q Viernes 18 de septiembre

R Lunes 21 y martes 22 de septiembre

S Miércoles 23 de septiembre

T, U, V Jueves 24 de septiembre

W, X, Y, Z Viernes 25 de septiembre

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

Los montos correspondientes a este bimestre son:

Adultos Mayores: $6,400 pesos.

Adultos Mayores: $6,400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos.

Personas con Discapacidad Permanente: $3,300 pesos.

Madres Trabajadoras: $1,650 pesos, en la mayoría de los casos.

Cabe destacar que los pagos continuarán de manera escalonada hasta el 25 de septiembre, fecha en la que concluirá la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Durante este periodo se entregan los recursos correspondientes a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.