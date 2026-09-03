La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 3 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 3 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

8:57 Horas | Antes del 26 de septiembre se dará informe sobre nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, dará un informe para dar a conocer las nuevas líneas de investigación, los avances que se han tenido y qué es lo que sigue.

La mandataria dijo que solicitó a la fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, ver la posibilidad de que el informe del caso Ayotzinapa pueda ser conjunto con el fiscal especializado del caso Ayotzinapa.

8:24 Horas | Sheinbaum descarta aumento del IEPS a bebidas alcohólicas; propone trazabilidad de impuesto a combustibles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un aumento en el impuesto a las bebidas alcohólicas en el Paquete Económico para 2027 que enviará la próxima semana al Congreso, luego de que ayer trascendió que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados proyecta un incremento a este para la cerveza y otras bebidas.

La mandataria adelantó que en el documento que presentarán proponen que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad, desde la importación a la distribución y venta en las estaciones de servicio, a fin de combatir el huahicol.

8:06 Horas | Móvil de asesinato de tecladista de Camilo Séptimo es disputa entre familias: Sheinbaum; "es lamentable"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como triste y lamentable el caso del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia, entre ellas una niña de 3 años, en un fraccionamiento del Estado de México y dijo que el móvil del multihomicidio es una disputa que había entre familias.

"Me lo informaron desde ayer. Es en efecto una situación muy triste, lamentable, ya hay detenidos y ya se conocen las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia, incluso ya salió en los medios. Se está apoyando a las familias por parte el gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde la Secretaría de Gobernación", dijo.

7:53 Horas | Enrique Inzunza ya conoce mi opinión: Sheinbaum ante su regreso al Senado

Ante el regreso de Enrique Inzunza a su escaño en el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el legislador ya conoce su opinión pues desde su conferencia ha dicho que considera que las 10 personas señaladas por Estados Unidos de nexos con Los Chapitos deberían de dejar su cargo público mientras continúan las investigaciones.

"Ya hablamos de ello, cada quien es responsable de sus actos y lo que decide. Un senador ya conoce mi opinión, la opinión que he vertido aquí, pero la decisión finalmente es de la persona", comentó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 3 de septiembre: Video completo