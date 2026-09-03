Oso irrumpe en casa de NL, iba por comida… ¡y lo reciben a escobazos! | VIDEO

Lo que parecía una visita inesperada terminó convirtiéndose en una escena digna de película. Un oso ingresó al interior de una vivienda ubicada en el sector Olinalá, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y fue sorprendido nada menos que mientras buscaba comida en el refrigerador.

El encuentro quedó registrado por una cámara de seguridad de la casa. En las imágenes se observa al oso revisando el refrigerador hasta que aparece uno de los habitantes, quien, en lugar de mantenerse alejado, decidió intentar ahuyentar al animal con una escoba.

Ante las amenazas del hombre, el oso reaccionó y realizó un movimiento brusco, intentando incluso saltar sobre una mesa. El susto fue suficiente para que el habitante cambiara rápidamente de estrategia y saliera corriendo para ponerse a salvo.

Aunque la escena puede resultar insólita, el hecho representa un riesgo tanto para las personas como para el propio animal, por lo que autoridades han insistido en evitar cualquier tipo de acercamiento o confrontación con los osos.

Se apareció otro en Monterrey

Ese mismo miércoles también se registró otro avistamiento, ahora en la colonia Satélite, al sur de Monterrey, donde vecinos captaron en video a un ejemplar mientras caminaba por distintas calles de la zona.

De acuerdo con reportes, se trataría del mismo oso que habría sido capturado hace aproximadamente 10 días en el Campus Mederos de la UANL y posteriormente trasladado a su hábitat natural, con el objetivo de evitar riesgos para la ciudadanía.

Sin embargo, el ejemplar habría regresado a la zona urbana en busca de alimento, principalmente entre contenedores y botes de basura.

La presencia constante de estos animales no es extraña en Nuevo León, debido a que las montañas del estado forman parte de su hábitat natural. Por ello, los encuentros entre osos y habitantes de la zona metropolitana se han vuelto relativamente frecuentes.

La presencia constante de estos animales no es extraña en Nuevo León, debido a que las montañas del estado forman parte de su hábitat natural. Cuartoscuro

¿Qué hacer si te encuentras con un oso?

Ante un avistamiento, Protección Civil de Nuevo León recomienda mantener la calma y evitar cualquier acción que pueda provocar al animal.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Conservar la calma.

Conservar la calma. No acercarse al oso.

No alimentarlo.

No arrojarle piedras ni objetos.

No intentar tomarle fotografías de cerca.

No molestarlo ni intentar ahuyentarlo.

Reportar inmediatamente el avistamiento al 9-1-1.

También se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas mientras el ejemplar permanezca cerca de una vivienda y evitar dejar bolsas de basura, restos de comida u otros residuos al alcance de la fauna silvestre.