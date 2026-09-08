Pensión Bienestar: esta letra recibe 6,400 pesos este martes 8 de septiembre

La dispersión de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 continúa este martes 8 de septiembre y esta se desarrolla de acuerdo con el calendario oficial publicado por parte de la Secretaría de Bienestar.

El pago forma parte de la dispersión que comenzó el pasado 1 de septiembre y concluirá el viernes 25, siguiendo un calendario establecido de acuerdo con la primera letra del apellido de cada derechohabiente. Los recursos son depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quién cobra la Pensión Bienestar hoy?

Este martes 8 de septiembre cobran los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra G. La misma letra tendrá una segunda jornada de depósitos mañana, miércoles 9 de septiembre, por lo que las personas con apellidos que comienzan con G deberán revisar su saldo a partir de la fecha que les corresponde.

El calendario contempla a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Para este bimestre, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un depósito de 6 mil 400 pesos por derechohabiente. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos, mientras que las personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos.

Así continúa el calendario de pagos

Después de la letra G, el calendario de la Pensión Bienestar queda de la siguiente manera:

10 de septiembre: H, I, J y K.

10 de septiembre: H, I, J y K. 11 de septiembre: L.

14 y 15 de septiembre: M.

17 de septiembre: N, Ñ y O.

18 de septiembre: P y Q.

21 y 22 de septiembre: R.

23 de septiembre: S.

24 de septiembre: T, U y V.

25 de septiembre: W, X, Y y Z.

La Secretaría de Bienestar recuerda que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta. Por ello, los beneficiarios pueden disponer de su apoyo posteriormente, de acuerdo con sus necesidades.