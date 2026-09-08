Homicidios dolosos bajan 53% en México; son 46 menos cada día, reporta SESNSP

El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 53 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, lo que representa 46 asesinatos menos cada día, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal presentó el comportamiento de los homicidios dolosos con base en los reportes de las 32 fiscalías del país y destacó que agosto de 2026 fue el mes con el promedio diario más bajo dentro del periodo analizado.

“Informamos de una disminución del 53 por ciento del promedio diario, siendo este agosto de este 2026 el mes más bajo de estos meses analizados, esta disminución equivale a 46 homicidios dolosos menos por día”, señaló Figueroa Franco.

La titular del SESNSP explicó que la tendencia refleja una reducción sostenida desde el inicio de la administración de Sheinbaum. El promedio diario pasó de 86.9 homicidios dolosos en septiembre de 2024 a un nivel considerablemente menor durante agosto de 2026.

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El dato significa que, en poco menos de dos años, el país pasó de registrar 86.9 homicidios dolosos diarios a alrededor de 40.9, una diferencia de 46 víctimas menos por día, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia.

Figueroa Franco destacó que el resultado corresponde al seguimiento de los registros proporcionados por las fiscalías de las 32 entidades federativas y forma parte del informe sobre la evolución de los principales delitos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con estos resultados, agosto de 2026 se ubicó como el mes con el menor promedio diario de homicidios dolosos del periodo analizado, consolidando una tendencia a la baja en uno de los principales indicadores de violencia en el país.