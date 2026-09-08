La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 8 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 8 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

7:37 Horas | Homicidios dolosos han bajado 53% en dos años de administración de Sheinbaum

Los homicidios dolosos presentaron una reducción del 53% en dos años de la administración de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, destacó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien señaló que estos pasaron de un promedio de 86.9 casos diarios en septiembre de 2024 a 40.8 al cierre de agosto.

La funcionaria detalló que 7 entidades concentraron el 49.3% del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos. En contraste, 30 estados disminuyeron su promedio diario de casos, particularmente San Luis Potosí, el cual presentó una reducción del 79.8%, seguido de Nayarit con una reducción del 63.5% y Quintana Roo con una baja del 59.9%.

Mañanera de Sheinbaum hoy 8 de septiembre: Video completo