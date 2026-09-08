Química Apollo: Ósmosis inversa para agua industrial

El agua es uno de los insumos más críticos en la operación de refinerías, plantas petroquímicas y complejos de generación eléctrica. Su calidad determina, en buena medida, la eficiencia y la continuidad de procesos donde cada interrupción no programada representa un costo operativo directo.

Desde hace más de cuatro décadas, Química Apollo ha desarrollado un portafolio técnico enfocado en el tratamiento de agua industrial. Dentro de ese portafolio, la ósmosis inversa ocupa un lugar central: es la tecnología que permite desmineralizar y purificar el agua que después alimenta a los sistemas de generación de vapor y otros sistemas sensibles a la calidad del proceso. Un agua correctamente tratada mantiene una estabilidad operativa en las plantas de fuerza y servicios principales.

Química Apollo diseña, construye y opera plantas de ósmosis inversa con una fuente de alimentación de agua cruda o agua residual, integrando ese servicio con esquemas propios de monitoreo y dosificación química que buscan sostener la eficiencia del proceso a lo largo del tiempo. Esta capacidad de acompañar al cliente en todo el ciclo de operación de la planta es parte de lo que distingue a un proveedor técnico de un proveedor de venta de insumos.

El proceso de ósmosis inversa tiene la función de producir agua ultrapura a través de membranas semipermeables que, por su desempeño, remueven los sólidos disueltos del agua. Antes de llegar a esa etapa, el agua pasa por un pretratamiento que remueve sólidos suspendidos, coloides, materia orgánica y otros elementos que podrían dañar las membranas o reducir su vida útil. El resultado es un agua de alta pureza, con la calidad necesaria para procesos donde cualquier impureza representa un riesgo operativo, como la generación de vapor o el enfriamiento de equipos críticos.

Este tipo de soluciones se discuten cada año en foros especializados como Aquatech México, uno de los encuentros más relevantes de la industria del agua y el tratamiento ambiental en el país, que reúne a especialistas, proveedores de tecnología y representantes de los sectores industrial, energético y de infraestructura hídrica.

Química Apollo estuvo presente en la edición 2026 del foro, realizada del 1 al 3 de septiembre en el Centro Citibanamex, como parte de su seguimiento constante a las tendencias y tecnologías que definen el rumbo del tratamiento de agua industrial en México. La visita se suma al trabajo que la compañía ha desarrollado durante más de cuatro décadas en este segmento y refuerza su cercanía con un sector que evoluciona de forma acelerada.