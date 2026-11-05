Pensión Bienestar: estos beneficiarios reciben su pago este 5 y 6 de noviembre

El último pago bimestral de 2026 de los programas sociales del Bienestar se realiza del 3 al 27 de noviembre, periodo en el que millones de beneficiarios reciben los recursos correspondientes a los programas destinados a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

La dispersión contempla la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, así como los apoyos de Sembrando Vida.

Los depósitos se realizan de manera escalonada, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar, con el propósito de organizar la entrega de los recursos a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, informó que los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios. Los montos correspondientes a este último bimestre del año son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

Los depósitos se realizan de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario. En el caso de Sembrando Vida, las y los beneficiarios recibirán el depósito de su jornal mensual el miércoles 11 de noviembre.

La Secretaría de Bienestar recordó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta y pueden utilizarse posteriormente para realizar compras o disponer de efectivo.

Para consultar información sobre los pagos, las personas beneficiarias pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Bienestar o comunicarse a la Línea de Bienestar, al número 800 639 42 64.