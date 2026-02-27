Canjean más de mil armas en Sinaloa con 'Sí al desarme, sí a la paz' 

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en Sinaloa se canjearon de manera voluntaria mil 219 armas de fuego por dinero, como parte del programa “Sí al desarme, sí a la paz”.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Sinaloa, la titular de Gobernación destacó que, en el municipio de El Fuerte, se recibieron 2 mil 28 armas de fuego, municiones y explosivos.

“Del primero de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2026, la población canjeó de forma totalmente anónima 1219 armas de fuego por dinero en efectivo. Destacar que solo en el municipio de El Fuerte se recibieron 208 armas de fuego, municiones y explosivos con gran participación de la comunidad. Así alejamos de los hogares el riesgo que representa mantener al alcance de los niños y jóvenes este tipo de artefactos. Además, se intercambiaron juguetes bélicos por juguetes didácticos para fomentar entre niñas y niños la resolución de conflictos con diálogo y entendimiento”, explicó.

Rosa Icela Rodríguez mencionó que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, en Sinaloa se han realizado 413 reuniones de mesas de paz estatal, 2 mil 456 regionales y una interestatal, con lo que se logró 840 acuerdos en materia de seguridad y gobernabilidad.

Se realizaron 228 jornadas por la paz en los municipios del estado con la participación de 69 mil personas. La secretaria informó que el próximo mes de abril se instalarán consejos de paz y justicia.

Rodríguez indicó que en comunidades rurales, campos agrícolas y planteles educativos de los 20 municipios del estado, se brindaron servicios, trámites y programas a jóvenes, niñas, niños y mujeres con apoyo de diferentes instancias.

La funcionaria federal declaró que este año iniciará en Culiacán y Mazatlán la visita Casa por Casa en colonias prioritarias y se organizarán Ferias de Paz con la participación de más de 50 dependencias.

En el estado se aplicarán los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México. Se construirá un nuevo bachillerato tecnológico y se ampliará un centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios por parte de la Secretaría de Educación Pública.

Reproducir

vjcm