Pedro Haces Barba, diputado federal, anunció su voto a favor del dictamen en materia del bienestar animal, además, destacó establecer una regulación para la tauromaquia.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Pedro Haces, recalcó la importancia de que dicha regulación reconozca los derechos de quienes participan en ella y las obligaciones constitucionales de protección a los animales.

“El día de hoy mi voto será a favor por los animales.”, mencionó.

Asimismo, subrayó que dicha regulación debe considerar tanto las obligaciones de bienestar animal como los derechos culturales, la libertad de expresión artística y el trabajo de quienes participan legalmente en ella.

Tauromaquia: regulación diferenciada y certeza jurídica

El diputado recordó que el artículo 7, fracción XXI, del dictamen contempla atribuciones de las entidades federativas para legislar sobre cabalgatas, corridas de toros y peleas de gallos considerando el principio de progresividad.

Aunado a eso, planteó dar claridad a esta disposición para evitar interpretaciones contradictorias, respetar el sistema federal y ofrecer mayor certeza jurídica a las actividades reguladas.

Asimismo, recordó que alrededor de la tauromaquia existen familias cuya actividad profesional y económica depende de ella, además de prácticas de crianza del toro de lidia vinculadas con la ganadería extensiva y determinados espacios rurales.

Recalcó que estas dimensiones culturales, laborales y ambientales deben formar parte del análisis legislativo, sin que ello implique una excepción general a las obligaciones de protección animal.

Proteger a los animales y reconocer la diversidad cultural

El legislador sostuvo que una democracia constitucional debe ser capaz de reconocer la pluralidad de la sociedad mexicana y encontrar soluciones jurídicas que armonicen derechos y atiendan realidades distintas que respeten las competencias de las instituciones.

“Legislar exige algo más que tomar partido en una controversia moral.”, dijo.

Para finalizar, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva incorporar sus consideraciones al Diario de los Debates, y puntualizó que la protección animal y el reconocimiento de la diversidad cultural no deben considerarse objetivos incompatibles, sino materias que requieren una legislación responsable, y jurídicamente sustentada.