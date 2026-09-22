Tras lluvias, reparan histórico techo de vidrio del Salón Tesorería en Palacio Nacional

El techo de vidrio del Salón Tesorería está en proceso de reparación.

El Salón Tesorería forma parte de la intervención mayor que tuvo el Palacio Nacional entre 1926 y 1928 a cargo del Ingeniero Manuel Ortiz Monasterio.

La renovación del edificio incluyó el cierre del patio “Arista” con el techo de vidrio, las trabes, las cabezas de león, los magueyes de bronce, y las cajas de pago de la Tesorería.

El histórico techo de cristal y los domos del Salón Tesorería, en Palacio Nacional, están siendo intervenidos. Arturo Páramo

Una de las mayores aportaciones fue el piso, de mosaicos de diversos colores de fabricación italiana.

La otra, fue el techo formado con paneles de vidrio, que para su protección están cubiertos a su vez con domos que permiten la entrada de luz natural.

El techo de paneles de vidrio es una de las joyas arquitectónicas del recinto. Arturo Páramo

Actualmente los domos y los paneles de vidrio están sometidos a una reparación para evitar filtraciones por las intensas lluvias y granizadas que han azotado el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para proteger los domos y los paneles de vidrio fue colocada una carpa que impedirá que durante los trabajos de reparación de las filtraciones las estructuras no sean afectadas por la lluvia que suele ser más frecuente en los meses de otoño.