Tras lluvias, reparan histórico techo de vidrio del Salón Tesorería en Palacio Nacional
Para resguardar los trabajos en esta obra arquitectónica, que data de 1926, se instaló una carpa protectora para la temporada de precipitaciones de otoño.
El techo de vidrio del Salón Tesorería está en proceso de reparación.
El Salón Tesorería forma parte de la intervención mayor que tuvo el Palacio Nacional entre 1926 y 1928 a cargo del Ingeniero Manuel Ortiz Monasterio.
La renovación del edificio incluyó el cierre del patio “Arista” con el techo de vidrio, las trabes, las cabezas de león, los magueyes de bronce, y las cajas de pago de la Tesorería.
Una de las mayores aportaciones fue el piso, de mosaicos de diversos colores de fabricación italiana.
La otra, fue el techo formado con paneles de vidrio, que para su protección están cubiertos a su vez con domos que permiten la entrada de luz natural.
Actualmente los domos y los paneles de vidrio están sometidos a una reparación para evitar filtraciones por las intensas lluvias y granizadas que han azotado el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Para proteger los domos y los paneles de vidrio fue colocada una carpa que impedirá que durante los trabajos de reparación de las filtraciones las estructuras no sean afectadas por la lluvia que suele ser más frecuente en los meses de otoño.