Juan Daniel Manzo asegura que declarará ante la Fiscalía por caso de su hermano

El subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Daniel Manzo, rompió el silencio tras la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por el regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz. El funcionario estatal y hermano del exalcalde Carlos Manzo aseguró que acudirá de forma voluntaria ante la autoridad federal para declarar sobre el homicidio de su familiar.

Manzo sostuvo que la acción legal en su contra es una estrategia política para desviar la atención de las verdaderas investigaciones sobre el crimen de su hermano.

"Yo estaría muy encantado de poder asistir a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada porque hay cosas que declarar sobre el tema de mi hermano y sobre todo del círculo cercano de este personaje y otros más que seguramente serán vinculados por haber participado no por omisión, sino directamente en el homicidio de mi hermano Carlos", aseveró el subsecretario.

Califica acusaciones como cortina de humo

Respecto a los argumentos vertidos en la denuncia que busca relacionarlo con la delincuencia organizada, el funcionario precisó que el recurso se basa en una publicación sobre un incidente ocurrido en 2015, el cual fue desahogado y resuelto en su momento por las instancias ministeriales y judiciales correspondientes.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si contempla dejar su puesto tras el señalamiento, el subsecretario descartó tajantemente presentar su renuncia y precisó que su responsabilidad dentro del gabinete estatal no le otorga fuero legal para evadir la justicia.

Señala a regidor por presuntos nexos con el crimen

Durante sus declaraciones, Juan Daniel Manzo reviró de forma directa contra el regidor Víctor Hugo de la Cruz, al señalar que en el municipio de Uruapan existen antecedentes y señalamientos públicos que lo vinculan a él y a su entorno con actividades ilícitas de alto impacto.

"¿Qué dicen en Uruapan? No, pues en Uruapan se le vincula, se le relaciona con un pasado relacionado con venta de drogas, con el sicariato, con extorsión, cobro de piso, de él junto con otras personas. Han tenido antecedentes relacionados con eso de años anteriores; eso no es más que revisar las redes que tanto les gusta", enfatizó.

Finalmente, el subsecretario reiteró que se mantendrá a la espera de las notificaciones de la Fiscalía Federal para rendir su declaración formal y dar seguimiento al esclarecimiento del asesinato de su hermano.