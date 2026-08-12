Hoy partieron 2 aeronaves de la FAM con 19.5 toneladas de ayuda para Colombia: Sheinbaum

México comenzó este miércoles el envío de ayuda humanitaria a Colombia, luego del terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto y a petición del gobierno colombiano. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron con destino a Pereira para entregar alimentos y apoyar en las labores de atención.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum detalló que los vuelos salieron a las 7:11 y 7:40 horas, respectivamente, con un cargamento de 854 despensas, equivalente a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria. En las aeronaves también viajaron elementos del Ejército Mexicano que participarán en las tareas de apoyo requeridas por las autoridades colombianas.

La mandataria adelantó que el operativo continuará durante los siguientes días. Entre el 12, 13 y 14 de agosto, México enviará otras 2 mil 562 despensas, que en conjunto representan 58.5 toneladas adicionales de ayuda humanitaria.

Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano mantendrá comunicación con las autoridades de Colombia a través de las cancillerías para atender las necesidades que surjan tras el desastre y garantizar que el apoyo llegue a las zonas que más lo requieren.

De esta manera, México amplía su respaldo humanitario a Colombia después del sismo y pone a disposición de ese país recursos, personal militar y víveres para contribuir a las labores de asistencia y recuperación.