VIDEO| Balacera interrumpe cumpleaños en Poza Rica; invitados se tiran al piso para protegerse

Una reunión familiar que debía ser motivo de celebración terminó en momentos de angustia luego de que una balacera interrumpiera un cumpleaños en la colonia Tepeyac, en Poza Rica, Veracruz.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 9 de agosto, cuando familiares e invitados se encontraban reunidos en un domicilio para festejar el cumpleaños de uno de los asistentes.

De acuerdo a un video que circula en redes sociales, mientras los presentes cantaban las tradicionales mañanitas, una serie de detonaciones se escuchó desde la calle. En un primer momento, algunos de los asistentes pensaron que se trataba de cohetes; sin embargo, la ráfaga de disparos provocó que rápidamente se dieran cuenta de que se trataba de una situación de riesgo.

Ante el temor de que alguna bala alcanzara el domicilio, adultos y niños se tiraron al piso y buscaron refugio dentro de la vivienda. Debido a esto, la celebración quedó completamente interrumpida mientras los asistentes permanecían resguardados y en medio de la incertidumbre.

Cabe señalar que la tensión aumentó con el sonido de vehículos que circulaban a gran velocidad y las sirenas de las patrullas que se desplazaron por la zona.

¿Qué originó la balacera?

De acuerdo con las versiones que circularon tras los hechos, los disparos se habrían originado luego de que sujetos armados atacaran a un hombre que caminaba por la vía pública.

Tras la agresión, elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los presuntos responsables. La movilización habría derivado en una persecución por distintas calles de la zona, durante la cual también se reportó un intercambio de disparos.

La situación generó preocupación entre los habitantes y las personas que se encontraban en la zona, incluida la familia que celebraba el cumpleaños.