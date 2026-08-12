Se forma la tormenta 'Cristóbal' y vigilan posible ciclón 'Hernán'; en estos estados lloverá hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que se formó la tormenta tropical Cristóbal en el Atlántico Norte, a mil 420 kilómetros al oeste de las Azores, un archipiélago volcánico de nueve islas y a cuatro mil 550 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Cristóbal presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros y se desplaza hacia el este a 41 kilómetros por hora.

"Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para nuestras costas", destacó.

Alerta en el Pacífico: Vigilan la posible formación del ciclón Hernán

El SMN informó además que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión al suroeste de la Península de Baja California, que se localiza a dos mil 295 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur en el Océano Pacífico.

El fenómeno, que podría llevar el nombre de Hernán, mantiene 70 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y se desplaza lentamente hacia el oeste.

De igual forma, existe seguimiento puntual a dos zonas de baja presión en el Océano Atlántico al oeste-suroeste de Cabo Verde a cinco mil 355 kilómetros y siete mil 55 kilómetros de las costas de Quintana Roo, con 80 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 20 por ciento respectivamente, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

Lluvias intensas hoy: Estados afectados por el monzón y la onda tropical 26

El monzón mexicano, en combinación con canales de baja presión y la onda tropical número 26, ocasionarán precipitaciones significativas en gran parte del país:

Lluvias intensas: Jalisco (oeste), Veracruz (sur), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (costa y suroeste) y Yucatán (norte y noroeste).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Colima, Michoacán (oeste y norte), Oaxaca (este), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Guerrero.

Chubascos: Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas: Coahuila y Nuevo León.

Sigue la ola de calor: ¿En qué estados se alcanzarán los 45 grados?

En contraste con las lluvias, el ambiente caluroso dominará el norte de la República Mexicana. La ola de calor se mantendrá activa en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas para la tarde de hoy:

De 40 a 45 grados: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste).

De 35 a 40 grados: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.