Niña encuentra cría de oso hormiguero en plena calle de Oaxaca; así lograron rescatarla

Personal del Santuario Barra de la Cruz-Playa Grande, en el municipio de San Pedro Huamelula, Oaxaca, atendió el reporte de una niña que encontró una cría de oso hormiguero (Tamandua mexicana mexicana), deambulando en la calle principal de la comunidad, sin la presencia de su madre.

En respuesta, un equipo conformado por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y los médicos veterinarios Ilse Aquino y Ernesto Flores evaluaron al pequeño oso hormiguero y decidieron llevarlo a una clínica de Salina Cruz, con el fin de valorar su posible reintegración al medio silvestre.

El ejemplar es un macho, con una edad aproximada de dos meses, 60 centímetros de largo, una cola de 27 centímetros y un peso de 676 gramos.

La Conanp dio a conocer en un comunicado de prensa que el oso hormiguero ejerce una función vital en la selva baja caducifolia y en las zonas costeras, al ser un controlador natural de poblaciones de insectos con un consumo de hasta nueve mil hormigas y termitas diarias.

Esta dieta favorece el equilibrio ecológico, la dinámica del suelo y el crecimiento de los árboles", destacó.

En México, la NOM-059-SEMARNAT-2010 cataloga al oso hormiguero como especie en peligro de extinción. Cortesía

En las áreas de anidación de tortugas marinas colindantes con la selva, la presencia del oso hormiguero ayuda a controlar los insectos depredadores de huevos o crías recién nacidas.

La presencia de esta especie indica un ecosistema costero conservado y con conectividad biológica funcional. En México, la NOM-059-SEMARNAT-2010 cataloga al oso hormiguero como especie en peligro de extinción y lo protege frente a la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal", explicó.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aprovechó la oportunidad para agradecer a la familia Sosa Jácome por la entrega voluntaria de la cría de oso hormiguero.

"Esta acción demuestra la comprensión ciudadana sobre la prohibición estricta de capturar, vender o poseer como mascotas a las especies en riesgo. Se exhorta a la ciudadanía en general a no lastimar ni molestar a los animales de vida silvestre.