Colombia decreta 3 días de duelo nacional por las víctimas del terremoto

El Gobierno de Colombia declaró tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el país el 10 de agosto, con más de 200 muertos y miles de heridos, izando la bandera a media asta en todo el territorio y en las misiones diplomáticas en el exterior.

Según el decreto expedido por la Presidencia, durante ese periodo la bandera nacional se izará a media asta en los edificios públicos de Colombia y en las embajadas y oficinas consulares en el exterior “en honor a todas las personas fallecidas”.

“El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas”, señala el decreto firmado por Abelardo de la Espriella.

El documento agrega que “la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional”, y subraya que los hechos “entristecen a todo un país”.

El terremoto más fuerte del siglo en Colombia

El sismo, ocurrido a las 07:34 hora local del lunes, tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y afectó gravemente a Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Autoridades regionales reportan cerca de 240 muertos, aunque el Gobierno había confirmado inicialmente 181 fallecidos.

Las ciudades de Cali y Pereira figuran entre las más golpeadas, con decenas de edificios desplomados y centenares de personas atrapadas bajo los escombros. Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda mientras el país enfrenta una de las emergencias más graves de las últimas décadas.