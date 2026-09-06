Partido Verde respalda mayor vigilancia ambiental

El aseguramiento de 193 ejemplares de fauna silvestre y animales exóticos en el tianguis El Baratillo, en Guadalajara, reavivó el debate sobre el combate al tráfico ilegal de especies, luego de que el Partido Verde destacara la reforma que impulsó para fortalecer la participación de la Guardia Nacional en tareas de inspección y vigilancia ambiental.

La fuerza política señaló que este caso evidencia la necesidad de reforzar la coordinación entre las autoridades encargadas de proteger la biodiversidad y recordó que la modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025, permite que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicite el apoyo de la Guardia Nacional durante actos de inspección y vigilancia mediante mecanismos de colaboración institucional.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo se llevó a cabo tras una denuncia anónima que alertó sobre la presunta comercialización de animales exóticos y fauna silvestre en el popular mercado tapatío.

Entre los ejemplares asegurados se encontraban 41 tortugas pavo real, 24 tortugas casquito, 20 boas constrictor, 21 pericos verdes, ocho iguanas verdes y cuatro cocodrilos, además de una guacamaya, un tucán y otras especies protegidas.

La dependencia informó que no hubo personas detenidas durante la intervención; sin embargo, abrió una carpeta de investigación por posibles delitos contra la biodiversidad.

Tras conocerse el resultado del operativo, el Partido Verde sostuvo que la reforma promovida por esa bancada busca dotar de mayores herramientas institucionales a las autoridades ambientales para enfrentar este tipo de ilícitos, al facilitar la participación de la Guardia Nacional cuando la Semarnat lo considere necesario.

El instituto político afirmó que fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia puede contribuir a proteger los recursos naturales y mejorar la respuesta del Estado frente al tráfico ilegal de especies, una actividad que representa una amenaza para la conservación de la biodiversidad en el país.