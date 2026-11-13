Aviación Naval cumple 100 años de operaciones al servicio de México

A cien años de su creación, la Aviación Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) se ha consolidado como un componente estratégico de la Armada de México para realizar operaciones de vigilancia, búsqueda y rescate, así como brindar apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales.

La Aviación Naval cumple un siglo de operaciones de vigilancia, auxilio y rescate en México Semar

Con una infraestructura de diez bases aeronavales, la institución dispone de 72 aeronaves y 58 helicópteros, de acuerdo con las cifras difundidas por la dependencia. Estas unidades permiten ampliar la cobertura operativa de las fuerzas navales, tanto en territorio nacional como en las zonas marítimas bajo jurisdicción mexicana.

Entre los equipos utilizados destacan los aviones Texan T-6C+, destinados a misiones de reconocimiento, patrullaje y apoyo a operaciones de seguridad. Su participación permite reforzar la vigilancia aérea y complementar las tareas desarrolladas por buques y unidades terrestres.

La Aviación Naval cumple un siglo de operaciones de vigilancia, auxilio y rescate en México Semar

En materia de protección civil, los helicópteros MI-17 representan una herramienta para trasladar personal, medicamentos, víveres y equipo especializado hacia poblaciones que permanecen incomunicadas por inundaciones, deslaves u otros fenómenos naturales.

Estas aeronaves también intervienen en evacuaciones aeromédicas, búsqueda de personas y combate de incendios forestales mediante helibaldes, dispositivos que permiten transportar y descargar agua sobre las áreas afectadas.

La Aviación Naval cumple un siglo de operaciones de vigilancia, auxilio y rescate en México Semar

Para las operaciones de salvamento marítimo, la Armada dispone de helicópteros MD902, cuya capacidad de maniobra facilita la localización y recuperación de personas en peligro, principalmente en zonas costeras y mar abierto.

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Durante estas misiones, las tripulaciones trabajan de manera coordinada con nadadores de rescate, embarcaciones y motos acuáticas de alta velocidad, lo que permite intervenir en escenarios donde las condiciones del mar dificultan las labores de auxilio.

La Aviación Naval cumple un siglo de operaciones de vigilancia, auxilio y rescate en México Semar

La coordinación entre aeronaves, buques y personal desplegado en tierra constituye uno de los principales elementos para responder ante emergencias y fortalecer las operaciones de seguridad marítima.

La Aviación Naval cumple un siglo de operaciones de vigilancia, auxilio y rescate en México Semar

En 2026, la Aviación Naval conmemora su primer centenario, periodo durante el cual pasó de utilizar hidroaviones a incorporar plataformas aéreas con mayores capacidades de transporte, reconocimiento y salvamento. Con esta evolución, la Armada de México busca mantener su capacidad de respuesta ante contingencias y garantizar el despliegue de personal y recursos en regiones de difícil acceso, donde la intervención aérea puede resultar determinante para proteger vidas