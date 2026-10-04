Del paraguas al bloqueador: México tendrá lluvias torrenciales y calor de hasta 40 grados

Este domingo 4 de octubre de 2026, el clima en México tendrá de todo: lluvias torrenciales, fuertes vientos, oleaje elevado y temperaturas de hasta 40 grados Celsius en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias puntuales torrenciales, de hasta 250 milímetros, en el sur de Tamaulipas, este de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

También se esperan lluvias intensas en zonas de Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que las precipitaciones serán muy fuertes en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Campeche.

En el centro del país también habrá lluvias fuertes, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala.

Las precipitaciones más intensas podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, además de deslaves, por lo que las autoridades pidieron extremar precauciones, principalmente en zonas bajas y montañosas.

Ante el calor, el SMN recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar exponerse durante largos periodos al Sol. Cuartoscuro

El calor tampoco se quiere ir

Mientras unas regiones sacarán el paraguas, otras seguirán buscando la sombra. Se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Además, habrá valores de 30 a 35 grados en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Ante el calor, el SMN recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar exponerse durante largos periodos al Sol y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Viento y oleaje también serán protagonistas, pues se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y la costa de Oaxaca, además de fuertes vientos en otras entidades.

El oleaje podría alcanzar hasta cuatro metros de altura en las costas de Baja California Sur y entre dos y tres metros en zon