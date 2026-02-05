Par de… abandonan a perro en Cuernavaca; lo dejaron amarrado a un medidor | VIDEO

Un acto de maltrato y crueldad animal, fue captado por cámaras de videovigilancia en el estado de Morelos, donde una pareja fue grabada mientras abandonaba a un perro en las calles de la colonia Flores Magón en el municipio de Cuernavaca.

El incidente ocurrió la noche del 2 de febrero alrededor de las 23:42 horas, según el registro de la cámara de seguridad en la zona referida, justo detrás de un conocido supermercado. Donde este par de desalmados dejaron a su suerte al animal amarrado a un medidor de luz.

En el video, se observa a un hombre y una mujer caminando con el perro atado a una correa. Al llegar a un poste con medidor, uno de ellos procede a amarrar al animal firmemente, para luego alejarse sin mirar atrás.

El can, visiblemente confundido, permaneció atado durante toda la noche totalmente expuesto y sin protección alguna. Cabe destacar que el lomito de pelaje oscuro y tamaño mediano, se quedó inmóvil al principio, observando cómo sus dueños se marchaban sin él.

Las imágenes posteriores, ya en la mañana del día siguiente, muestran al can aún en el mismo lugar, sentado contra una pared, con expresión de abandono y vulnerabilidad bajo la luz del sol.

Derivado de esto, se sabe que el animal fue liberado por otras personas que pasaban por el lugar sin que se sepa ya de su paradero. Tras los hechos, en redes sociales se hizo un llamado a la comunidad para identificar a los responsables y reportar cualquier información relevante a las autoridades competentes, como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM) o la Fiscalía General del Estado.

¿Qué dice la ley en Morelos sobre maltrato animal?

Este tipo de actos no solo representan un grave caso de negligencia, sino que violan la Ley de Fauna del Estado de Morelos, que prohíbe el maltrato y abandono de animales. De acuerdo con la legislación vigente, hay tres tipos de sanciones:

Por faltas leves como negligencia pueden ir de 5 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Por faltas graves, que incluyen maltrato evidente, oscilan entre 101 y 500 UMAs. En casos de crueldad extrema, las multas pueden alcanzar hasta 5,000 UMAs.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado partes del Código Penal por falta de claridad en definiciones como la "falta de socialización adecuada", las penas por maltrato animal siguen en vigor en el estado, enfocadas principalmente en multas administrativas.

