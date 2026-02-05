Abren puerta a dos días de descanso por cada semana

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, abrió la puerta a la aplicación de la regla de cinco días de trabajo y dos de descanso semanales para los trabajadores.

“Decirles que lo que vamos a hacer es dejarles constitucionalmente, con muchísima claridad, 40 horas a la semana, sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, pues estamos con mucha claridad que da ese margen para cinco días de trabajo a la semana. Les digo nuevamente que esta iniciativa que tiene toda la fuerza de una discusión muy amplia”, afirmó.

Entrevistado en el Senado, después de reunirse con los senadores de Morena, el titular de la Secretaría del Trabajo expresó su confianza en que la reforma tenga el respaldo mayoritario.

Recordó que el contenido de la reforma es producto de muchas reflexiones; “se solicitaron tiempos diferenciados y lo que nosotros hicimos fue atender la recomendación del Convenio 116 de la OIT donde se expresa de manera muy clara que se hagan estos ejercicios democráticos de diálogo, y que de ahí derive un modelo de progresividad para su implementación.

“Eso es lo que estamos logrando y por eso es que estamos seguros que en la medida que vayamos avanzando, año con año, también se le da oportunidad a las empresas y a todos para que también puedan avanzar en una reducción y finalmente en el año 2030 tengamos una semana de 40 horas”, precisó.

Interrogado de manera insistente sobre la exigencia de los dos días de descanso, respondió que “hay puntos que se han planteado; hay algunos que solicitarían que hubiese una implementación inmediata, posiblemente hay otros que buscarían una, digamos, una redacción distinta, relativo a los tiempos de descanso, pero lo que vamos a hacer es dejarles constituciuonalmente, con muchísima claridad, 40 horas a la semana”.

En tanto, el senador Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, refrendó que su fuerza política respalda en sus términos la iniciativa presidencial y así la van a impulsar en comisiones, pero serán éstas las que determinen el contenido definitivo.

Recordó que “hay más de 23 millones de trabajadores y trabajadoras afiliadas al Seguro Social; de ellos, la mitad ya tiene jornada laboral de 40 horas y 13 millones y medio son los beneficiarios directos de esta iniciativa de reforma, que es felxible, porque es muy heterogénea y diversa la planta productiva en México y los empleadores.

“No es lo mismo una tienda departamental que tiene temporadas altas de ventas, la temporada navideña, a un trabajador en una plataforma marítima o un prestador de servicios turísticos”, precisó el secretario del Trabajo.

Por su parte, senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN anticiparon que si la reforma no establece claramente en el texto constitucional que se darán dos días de descanso, como lo exigen los trabajadores, no la acompañarán.