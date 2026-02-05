Tráiler cae a barranco en carretera de Puebla; conductor sobrevivió de milagro | VIDEO

Un video impactante fue captado por un conductor en lo que fue un accidente bastante aparatoso registrado en la carretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 131, en Santiago Miahuatlán, Puebla.

De acuerdo a las imágenes, captadas desde la cabina de un segundo tráiler, muestran el momento exacto en que la unidad se desvía de su carril, cruza la barrera de contención sin control y termina precipitándose hacia el fondo del barranco.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tráiler dañado logró salir con vida de manera milagrosa pese a que la unidad fue declarada en pérdida total por parte de las autoridades quienes arribaron al lugar del siniestro para atender la emergencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el estado de salud del chofer del tráiler siniestrado. Cabe mencionar que el percance ocurrió en un tramo carretero conocido por su alta circulación de transporte de carga.

Aunado a lo anterior, se sabe que dicha zona cuenta con complejidad debido a su trazo y hundimientos del asfalto, por lo que autoridades locales y cuerpos de emergencia aseguraron el sitio con el fin de evaluar riesgos adicionales y coordinar las maniobras necesarias para atender el incidente y prevenir otros accidentes.

¿Qué hacer ante un accidente carretero?

Ante un accidente en carretera, ya sea que se esté involucrado o no y en la medida de las posibilidades en general, es necesario seguir diversos procedimientos con el fin de salvaguardar la vida y la de los demás que transitan por dicha vía.

En este contexto, es necesario tener en cuenta primero que nada actuar con calma tras el acontecimiento siguiendo el protocolo PAS (Proteger, Avisar, Socorrer):

Orille su auto.

Encienda luces de emergencia.

Coloque triángulos de seguridad.

Llame al 911 indicando la ubicación exacta y heridos.

No mueva a lesionados graves ni firme acuerdos inmediatos.

Documente el siniestro con fotos y contacte a su aseguradora (si fuera el caso).

fdm