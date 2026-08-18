Paola Gárate se registra en el PAN para la gubernatura de Sinaloa sin dejar el PRI

La diputada Paola Gárate Valenzuela confirmó su registro en la plataforma del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la gubernatura de Sinaloa, sin haber renunciado a su militancia en el PRI.

Su registro fue admitido por la dirigencia estatal del PAN y criticado por el Comité Directivo Estatal del PRI por no haber notificado de sus intenciones, pues no se ha concretado ninguna alianza entre ambos partidos rumbo a 2027.

Sin embargo, Paola Gárate señaló que su registro no estaba condicionado a renunciar a su militancia en otro partido y lo hizo buscando crear un bloque opositor contra Morena.

“Yo no he renunciado, el registro no impedía renunciar a mi militancia, me invitan y acepto, en congruencia con mi sentido aliancista”, señaló.

Además, defendió su registro al recordar que fue candidata de una alianza entre PRI, PAN y PRD en 2021, lo que podría ocurrir nuevamente en el próximo proceso electoral.

Gárate Valenzuela fue dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI de 2023 a 2025 y tiene una carrera política como regidora, diputada local, diputada federal y funcionaria del Gobierno del Estado.

Actualmente, es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y secretaria de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Congreso del Estado.

Para la presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, el registro de Paola Gárate representa un proceso interno y no significa haber obtenido la candidatura, pues la plataforma continúa abierta y se han registrado otras aspirantes.

Mientras, el líder del PRI, César Emilio Gerardo Lugo, lamentó que la diputada se registrara sin haber notificado a la dirigencia estatal y, según explicó, tampoco ha contestado llamadas después de que se hizo público su registro.

Por ahora, el PRI no está contemplando una expulsión directa, pero habrá de analizar lo ocurrido, advirtió Gerardo Lugo.

Antes de Paola Gárate, el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, uno de los fundadores de Morena en Sinaloa, se registró en la plataforma del PAN en busca de la gubernatura.

Estrada Ferreiro acusó a Rubén Rocha Moya de haber orquestado un plan en su contra para destituirlo en su segundo periodo al frente de la alcaldía de Culiacán y luego colocar a su ahijado al frente del Ayuntamiento.