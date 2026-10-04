SEP fortalece estrategia para bienestar emocional de estudiantes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) fortalecerá la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, dirigida a más de 7 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, con el objetivo de atender su bienestar socioemocional y generar espacios de confianza en las escuelas para hablar sobre las emociones.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que desde el inicio de la estrategia se han distribuido 16 millones de orientaciones impresas: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para madres y padres de familia y un millón para personal docente, además de 250 mil carteles con mensajes relacionados con el cuidado de la salud mental.

Explicó que estos materiales ofrecen herramientas para fortalecer el cuidado de la salud emocional, identificar señales de alerta y promover un uso crítico y responsable de las redes sociales, uno de los temas centrales de la estrategia ante los efectos que el entorno digital puede generar en adolescentes y jóvenes.

Delgado Carrillo señaló que cerca de 76 mil estudiantes de todo el país ya han participado en ejercicios de lectura reflexiva sobre la importancia de hablar de las emociones, actividades que comenzaron el pasado 23 de septiembre y se realizan semanalmente en las 32 entidades federativas.

Como parte del programa también se diseñaron cursos dirigidos a maestras, maestros, directivos y personal administrativo. Además, se contempla destinar una hora semanal de la jornada escolar para que las y los estudiantes aprendan a reconocer, nombrar y expresar sus emociones.

El secretario destacó que las actividades son coordinadas por la SEP en colaboración con la Secretaría de Salud y cuentan con la participación de autoridades federales y estatales, gobernadoras y gobernadores, así como responsables de distintas áreas. Actualmente, cerca de 20 instituciones federales y autoridades estatales participan en la estrategia.

El funcionario explicó que “El ABC de las Emociones” busca llevar el trabajo socioemocional directamente a las aulas, mediante conversaciones que permitan construir vínculos de confianza entre docentes y estudiantes y contribuir a normalizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes expresen lo que sienten.

También se realizan asambleas con madres y padres de familia para brindarles orientación y herramientas que les permitan fortalecer la comunicación con sus hijas e hijos.

Delgado subrayó que el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional requiere una responsabilidad compartida entre autoridades, escuelas, familias y plataformas digitales. En este sentido, consideró necesario que las empresas tecnológicas asuman también su responsabilidad para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

“Las plataformas tienen que demostrarnos que son sitios seguros para los menores de edad”, afirmó.