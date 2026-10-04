Operación Espejo se extiende a Tamaulipas con 500 elementos de la Defensa

Con 500 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, y el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana, este domingo inició una “Operación Concurrente” (Espejo), en la frontera del estado de Tamaulipas con Estados Unidos.

Las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que este ejercicio forma parte de la coordinación entre autoridades militares de ambos países.

El personal desplazado en esta frontera también contará con el apoyo de drones y equipos antidron móviles y semifijos, con el objetivo de contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

La Defensa detalló que estas operaciones que se realizan desde el 5 de febrero de 2025; el 3 de octubre de 2026, los comandantes de la Novena Región Militar, en Torreón, Coahuila, y de la Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos.

La comunicación entre mandos, se indicó, tiene el objetivo de garantizar el enlace y coordinación para esta operación concurrente, cada fuerza en su respectivo territorio.

De lado mexicano se abarcará la frontera integrada por los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, Tamaulipas.

La Defensa destacó que en esta cooperación bilateral se trabaja bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos. El Gabinete de Seguridad, en un mensaje de X, destacó el inicio de esta operación para reforzar las acciones de seguridad y prevenir el tráfico de drogas y personas.

Sheinbaum reconoce lealtad de las Fuerzas Armadas

Al conmemorar el 205 aniversario de la Armada de México, en el puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este domingo la lealtad de las Fuerzas Armadas de México, su defensa de la soberanía y reiteró que nunca recibirán la orden de atacar al pueblo.

La titular del Ejecutivo encabezó la conmemoración, observó los ejercicios realizados por los elementos de la Marina y presenció un desfile militar desarrollado en el malecón de ese puerto.

Quiero reconocer a las Fuerzas Armadas de México por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente, su lealtad, su valor, su vínculo con su pueblo y su enorme patriotismo.

Desde Veracruz, la presidenta destacó a “nuestros hombres y mujeres marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales, gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, expuso la presidenta Sheinbaum desde Veracruz.

Sheinbaum Pardo afirmó que este tipo de conmemoraciones no solo sirven para reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas, sino para recordar que garantizan la libertad, la defensa de la soberanía y la independencia del país.

Reiteró que en la actualidad, las Fuerzas Armadas sirven al pueblo y nunca recibirán de parte de las autoridades civiles electas una orden para actuar en contra de la población.

Las Fuerzas Armadas están profundamente ligadas a una convicción democrática y, por ello, las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo.

Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

En el acto conmemorativo en el Puerto de Veracruz, la presidenta estuvo acompañada de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados, de los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch; de otros integrantes de su gabinete y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.