Lluvias afectan 93 colonias y provocan cierres carreteros en Tamaulipas

Las intensas lluvias que se registraron durante las últimas horas del domingo dejaron al menos 93 colonias afectadas en Matamoros, donde el agua alcanzó hasta 70 centímetros en algunos sectores, además de provocar cierres carreteros, vehículos varados y operativos de auxilio y vigilancia en distintos municipios de Tamaulipas.

Desde las primeras horas del domingo, la lluvia comenzó a generar acumulamientos importantes en diferentes puntos de Matamoros.

Ante la situación, elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Estatal y Protección Civil realizaron recorridos para identificar las zonas con mayores riesgos y auxiliar a la población.

Durante estos recorridos, elementos de la Guardia Estatal localizaron a una persona que se encontraba navegando -en un cayac- en un canal que se había desbordado, a la altura de la avenida del Niño.

El sitio corresponde a un cauce de aguas negras, por lo que los agentes intervinieron para retirarlo.

Afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en Tamaulipas Foto: Especial

En la avenida Solidaridad, el nivel del agua llegó aproximadamente a la cintura y varios vehículos quedaron varados, por lo que sus ocupantes tuvieron que ser auxiliados por las autoridades.

Entre las zonas recorridas por personal del ejército y auxilio se encuentran los fraccionamientos La Cañada, Fundadores, Tecnológico, La Cima, Sección Fuentes, Industriales, Fuentes del Valle, Revolución, Verde, México, Agrario, Arboledas y Rincón de las Palmas.

También se reportaron afectaciones en vialidades como Pedro Cárdenas, Manuel Cavazos Lerma, División del Norte y General Lauro Villar, consideradas entre las principales arterias de la ciudad.

Las lluvias también provocaron afectaciones en la carretera federal San Fernando-Reynosa, particularmente a la altura del kilómetro 67, donde se encuentra el puente conocido como La Llorona.

A pesar de las advertencias de las autoridades para evitar cruzar por ese punto debido a la acumulación y corriente de agua, algunos automovilistas intentaron continuar su trayecto y terminaron atrapados en una zona inundada. Elementos de la Guardia Estatal acudieron para auxiliarlos.

Afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en Tamaulipas Foto: Especial

La zona permaneció bajo vigilancia debido al riesgo que representan las corrientes y el incremento en los niveles de agua.

En la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de Hidalgo, se registró un deslave en una zona serrana.

Aunque el incidente no fue considerado de gravedad, las autoridades mantienen vigilancia para prevenir riesgos a los automovilistas, operadores de transporte de carga y pasajeros.

Afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en Tamaulipas Foto: Especial

En San Carlos, las autoridades restringieron el paso por el camino vecinal que comunica al ejido Marmolejo con la cabecera municipal, debido al incremento del nivel del agua en el río Piedras Negras.

Los escurrimientos aumentaron el caudal y elevaron el riesgo para quienes utilizan el puente de ese sector.

Afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en Tamaulipas Foto: Especial

En Gómez Farías, elementos de la Guardia Estatal mantienen vigilancia en el río Guayalejo ante la posibilidad de que el caudal aumente por los escurrimientos provenientes de las zonas donde se han registrado lluvias.

Mientras tanto, en municipios como Ciudad Victoria, San Fernando, Jaumave y Miquihuana se mantienen recorridos y vigilancia preventiva ante la posibilidad de que durante la noche y madrugada continúen las precipitaciones y aumenten los niveles de ríos, arroyos y otros cuerpos de agua.

El temporal está relacionado principalmente con el frente frío número 1, que este domingo permanecía estacionario frente a la costa de Tamaulipas.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que este sistema interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente del país, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el ingreso de humedad, condiciones que mantienen la probabilidad de lluvias intensas en Tamaulipas.