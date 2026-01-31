PAN en contra de eliminar los plurinominales y debilitar al INE

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que el blanquiazul está abierto a discutir la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin desaparecer los diputados y senadores plurinominales ni debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, Jorge Romero, dejó entrever que los panistas estarían dispuestos a respaldar un eventual cambio en el método cómo se asignan a los legisladores de representación proporcional, pero sin que se eliminen.

El líder nacional del PAN cuestionó que en Morena haya quienes pretenden desaparecer la representación proporcional, cuando, recordó, el propio Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, fue el primer legislador plurinominal en el país.

En el marco de la Reunión Plenaria de los senadores del PAN, Jorge Romero indicó que están a favor de reducir los recursos públicos a los partidos políticos, pero están dispuestos a “lo que sea” para frenar la llamada “Ley Maduro”.

Dijo que en caso de que fueran convocados a un diálogo sobre la reforma electoral, no presentan “grillas”, sino propuestas técnicas, como la segunda vuelta en la elección presidencial o acabar con la sobrerrepresentación legislativa.

De igual forma, señaló que no están de acuerdo con la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), ya que se cargaría todo el trabajo al INE.

El presidente nacional del PAN, insistió en que la reforma electoral contemple la extinción de los partidos políticos y la nulidad de las elecciones en las que se demuestre que hubo injerencia del crimen organizado.