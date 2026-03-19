PT aún duda sobre fecha de revocación; no nos preocupa: PAN

Morena se hizo bolas en el Senado y reculó en su posición de hacer cambios al llamado plan B, pues horas después de hacer pública la intención de precisar términos en la iniciativa presidencial para evitar confusiones en temas como la revocación de mandato, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, se arrepintió y anunció que la iniciativa se aprobará en sus términos.

También los petistas zigzaguearon en su posición oficial, porque mientras la senadora Geovanna Bañuelos explicó que sí respaldarán la iniciativa en sus términos, sus compañeros Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez explicaron que el partido analizará la iniciativa y fijará posición consensuada por todos, luego de que la noche del martes Benjamín Robles Montoya, integrante de la dirigencia nacional del PT, informara que era inviable para ellos que la Presidenta de la República haga campaña por la revocación de mandato, a la par que los partidos políticos compiten por la Cámara de Diputados, ayuntamientos y gubernaturas.

“Aquí hay dos cosas importantes, una, que no podemos quedarnos en desventaja los partidos minoritarios sobre un partido, creemos que debe de haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos, y además estamos a favor de que el pueblo quite, el pueblo pone, claro que sí estamos a favor de eso, sólo que al final de cuentas hay que equilibrar en las fechas para que no haya un vicio o algo como tal”, explicó Lizeth Sánchez.

Precisó que “estamos en favor de que el pueblo quita el pueblo pone, estamos de acuerdo en la austeridad republicana, estamos de acuerdo en todas esas cosas, pero vamos a revisar que no afecte una democracia equitativa”.

Por su parte, el líder de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, informó que 14 de los 13 integrantes de su bancada acordaron votar por la iniciativa presidencial en sus términos.

La iniciativa presidencial dice que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto en su favor en los términos que establezca la ley de la materia”; sin embargo, Manuel Velasco aseguró que no será así.

“No, no puede llamar al voto. Ella no puede llamar al voto, no puede utilizar espacios en radio y televisión, si se aprobara la revocación de mandato. A ver, ¿qué puede pasar? Que puede pasar también que pase en 2028, pero si fuera en 2027, lo que ella puede es hablar por ella, de las acciones que ha tenido como Presidenta de México. Mas no se puede meter a promocionar a ningún candidato ni a ningún instituto político”, dijo Manuel Velasco.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que a ellos no les preocupa que la Presidenta de la República haga campaña en 2027, incluso le pide que salga a enfrentarse al voto de los ciudadanos.

“Si creían que desde la oposición o desde el PAN nuestra reacción habrá de ser: ‘¡por favor, no lo hagan porque va a ser una hecatombe para nosotros’. No, no creemos eso. Ésa no es nuestra reacción, al contrario, insisto, creemos que les puede ser profundamente contraproducente.

“Y segundo, si me preguntas a mí, yo creo que no se van a animar, aun pasada esta reforma, si es que pasa, a lanzarla para 2027. Porque ellos saben lo mismo que nosotros, ellos miden lo mismo que nosotros. Y nosotros hemos medido como han sido 17 puntos los que ha caído la aprobación de la Presidenta.