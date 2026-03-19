Gobernadora Mara Lezama destaca solidez financiera

La gobernadora Mara Lezama destacó la solidez financiera y las oportunidades de inversión que ofrece Quintana Roo, un estado que, aseguró, es mucho más que un destino de sol y playa: es hoy la “capital mundial de las vacaciones”.

Entrevistada por David Páramo en el marco de la 89 Convención Bancaria —que se celebra en Cancún con más de mil participantes y será inaugurada este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum—, la mandataria estatal recordó que desde el inicio de su gestión apostó por lograr acuerdos que permitan el flujo de recursos hacia la obra pública y el bienestar de los quintanarroenses.

“Tenemos muy claro que el dinero le pertenece a la gente. Lo digo porque soy la primera mujer gobernadora, vengo de la sociedad civil y de la iniciativa privada; sé que éste es un lapso de cinco años y en año y medio volveré a ser simplemente Mara Lezama. El dinero es de los ciudadanos”, afirmó.

La mandataria subrayó la diversificación turística de la entidad: “Hemos logrado una gran sinergia. Próximamente anunciaremos un polo importante de finanzas en la zona norte. Somos más que sol y playa gracias a nuestra conectividad global. Por ejemplo, de cara al Mundial, el Aeropuerto Internacional de Cancún tiene conexión directa con las 16 ciudades sede donde habrá partidos de futbol”.

Lezama recordó la creación de fideicomisos para transparentar el derecho de saneamiento y los impuestos de hospedaje y cruceristas, con el fin de que se traduzcan en beneficios tangibles.