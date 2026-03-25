¿Cuándo entrará en vigor el pago digital en gasolineras y casetas en México?

La transición hacia el pago digital obligatorio en México es una de las noticias más relevantes de este mes. Durante la 89ª Convención Bancaria celebrada en Cancún, en este marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia nacional para reducir el uso de efectivo en sectores clave.

Detalles sobre la entrada en vigor y el funcionamiento de esta medida:

Fecha de entrada en vigor

La implementación ha comenzado a desplegarse de manera gradual durante este 2026, con el objetivo de que sea obligatoria antes de que finalice el año.

Casetas de autopistas (Capufe): Desde enero de 2026, muchas casetas ya han limitado el efectivo a carriles específicos. El plan es que el uso de TAG electrónico sea el método principal (y eventualmente único) para agilizar el cruce.

Gasolineras: Se espera que la obligatoriedad se consolide a lo largo del año, conforme las estaciones de servicio adapten sus terminales y se establezcan los acuerdos de “tasa cero” con los bancos para no afectar el precio al consumidor.

Métodos de pago aceptados

El gobierno y la Asociación de Bancos de México (ABM) buscan que el usuario no pague comisiones adicionales.

Los métodos permitidos serán:

Tarjetas bancarias: débito y crédito (se busca eliminar temporalmente la tasa de intercambio en gasolineras).

CoDi y DiMo: pagos mediante códigos QR y transferencias ligadas al número celular.

TAG electrónico: para peajes (IAVE, PASE, Televía, entre otros).

Aplicaciones móviles: pagos directos desde el celular sin necesidad de plástico físico.

Objetivos de la medida

Seguridad: reducir el riesgo de robo al manejar menos efectivo en las estaciones y tramos carreteros.

Agilidad: eliminar las filas en las casetas de cobro mediante el telepeaje obligatorio.

Transparencia: facilitar el control fiscal y la trazabilidad de los recursos en el sector energético.

Nota importante: Aunque la meta es el “cero efectivo”, las autoridades han reconocido que la transición debe ser inclusiva. Por ello, en zonas rurales o con baja conectividad el cambio podría tomar un poco más de tiempo para no dejar a nadie rezagado.

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