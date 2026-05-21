“No vemos un gran riesgo”: Sheinbaum sobre decreto de Trump a remesas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este jueves en relación al decreto firmado por el mandatario estadunidense, Donald Trump que tiene que ver con las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia otros países, incluido México.

Al respecto, la jefa de Estado, informó que la Secretaría de Hacienda y el embajador de México en Estados Unidos están analizando el alcance de la medida.

En relación a lo anterior, Sheinbaum Pardo detalló que hasta el momento el gobierno “no ve un gran riesgo” para el flujo de remesas que llegan al país, pero reconoció que sí existe preocupación y seguimiento permanente sobre posibles efectos económicos y financieros.

¿Qué preocupa del decreto?

El tema gira alrededor de propuestas y medidas impulsadas en Estados Unidos para aumentar el control sobre las transferencias de dinero enviadas por migrantes, así como posibles impuestos o revisiones adicionales a las remesas.

Entre las iniciativas discutidas en el Congreso estadunidense destaca un posible gravamen de 5% a las remesas. El gobierno mexicano considera que una medida de ese tipo podría representar:

Un “doble cobro” de impuestos para los migrantes mexicanos, porque ya pagan impuestos en Estados Unidos.

Un “doble cobro” de impuestos para los migrantes mexicanos, porque ya pagan impuestos en Estados Unidos. Una afectación económica para millones de familias mexicanas que dependen de esos recursos.

Un impacto regional, ya que no sólo México recibe remesas desde EU; también países como India y varias naciones latinoamericanas.

México ha alcanzado cifras récord en recepción de remesas Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué tan importantes son las remesas para México?

Las remesas son una de las principales fuentes de ingreso de divisas para México. Millones de hogares dependen de ese dinero para gastos básicos como alimentación, vivienda, educación y salud. Por eso, cualquier cambio regulatorio en Estados Unidos genera preocupación económica y política.

En los últimos años, México ha alcanzado cifras récord en recepción de remesas, principalmente provenientes de trabajadores mexicanos en Estados Unidos. El gobierno federal considera que un impuesto o mayores restricciones podrían reducir el dinero que llega a comunidades vulnerables.

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fdm